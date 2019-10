Нобелевскую премию по физике вручили за открытие новой экзопланеты

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали астрономы Джеймс Пиблз, Дидье Келоз и Мишель Майор.

Как сообщается в Twitter Шведской королевской академии наук, премия по физике была разделена между учеными, сделавшими открытия в области астрономии.

В частности, ученый Джеймс Пиблз стал лауреатом «Нобеля» за теоретические исследования в области физической космологии, а его коллеги Дидье Келоз и Мишель Майор были удостоены награды за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солненого типа.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv