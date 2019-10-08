Неизвестный самолет в Голливуде вывел надпись "VVP67" в день рождения Путина

Жители Голливуда опубликовали в соцсетях видео того, как неизвестный летчик поздравил Владимира Путина надписью в небе.

Об этом со ссылкой на посты американцев в Instagram сообщает РИА «Новости». На выложенных жителями Лос-Анджелеса фотографиях и видеозаписях видно, как небольшой самолет чертит в небе над Голливудом надпись «VVP67».

Очевидцы предположили, что таким образом неизвестный летчик поздравил с днем рождения российского президента Владимира Путина, которому 7 октября как раз исполнилось 67 лет.