Над ЦКАДом возведут мост для диких животных

В подмосковном городе Солнечногорске будет возведен специальный мост для диких животных, называемый «экодуком». Расположится это сооружение над участком строящейся Центральной кольцевой автодороги, пишет «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе технического эксперта объекта Юрия Буркова сообщают, что скоростная трасса, разделяющая лес на две части, будет ограждена забором, что нарушит миграцию диких животных. Чтобы избежать этого, будет сооружен мост над проезжей частью, на котором уложат растительный грунт, высадят деревья и кустарники, чтобы создать максимально комфортную среду для передвижения животных.

Длина «экодука» составит 101 метр, а ширина — 21 метр. По плану объект должен быть сдан в октябре следующего года.