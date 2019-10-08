На видео из дела "Нового величия" информатор первым заводит разговоры о революции

«Грани.ру» опубликовали видео по делу «Нового величия», на котором видно, как «информатор» ФСБ Родион Зелинский, состоявший в «экстремистском сообществе» под именем Руслан Д., первым заводит разговоры о противоправных действиях против сотрудников правоохранительных органов и провоцирует на разговоры о революции, сообщает «МБХ Медиа».

Представленная видеозапись, как утверждается, была сделана с помощью скрытой камеры самим Зелинским, якобы инженером-программистом из Молдовы. На ней активисты сперва упражняются в стрельбе из зарегистрированного оружия, а после учатся кидать бутылки с зажигательной смесью. В подписях к видео утверждается, что именно оно послужило доказательством подготовки обвиняемых к убийству сотрудников полиции.

В частности, на нем можно увидеть, как сам «информатор» интересуется, «сложно ли нарисовать себе ментовскую корочку», заводит разговор о покупке «ракет», чтобы не промахнуться по полицейским, и предлагает добавлять пенопласт в горючую смесь.

В основном только Зелинский говорит об уставе и идеологии, из чего авторы монтажа делают вывод, что именно он являлся действительным лидером «организации».