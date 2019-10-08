На инвалида из Кузбасса завели третье дело о неуважении за пост о подарке Путину

Активиста Илью Путевского из Кузбасса, предложившего идею подарка президенту России, могут вновь оштрафовать.

Как сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на самого Илью Путевского, третье по счету дело о неуважении к власти на него завели за пост в «Одноклассниках», в котором он пожелал на день рождения «дорогому сказочнику» оказаться в тюрьме в одиночной камере пожизненно.

По словам активиста, почти сразу же к нему домой приехали полицейские, которые отвезли его в отдел и вручили документ о возбуждении административного дела. В настоящее время делом Путевского уже занимается адвокат, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Издание отмечает, что ранее на активиста, который также является инвалидом, дважды заводили деле о неуважении к власти: из-за видеоролика о разгоне акции протеста «Он нам не царь», под которым Путевский оставил комментарий о президенте Владимире Путине, а также за его пост о партии «Единая Россия» в одной из соцсетей. По первому делу жителя Кузбасса оштрафовали на 30 тысяч рублей, второе было прекращено. Однако в сентябре Путевский стал фигурантом уже уголовного дела об оскорблении судьи. По данным следователей, инвалид показал оштрафовашей его Ксении Раймер средний палец, сам активист это отрицает.