Москвичей призвали уехать из города, чтобы увидеть звездопады 9 и 21 октября

Два метеорных дождя смогут увидеть жители Москвы и области при хорошей погоде до конца октября.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского планетария сообщает агентство городских новостей «Москва». «Два метеорных дождя достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 9 октября — Дракониды, ожидается от 10 метеоров в час, а 21 октября — Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час», — приводит портал слова астрономов.

При этом отмечается, что увидеть падение звезд можно будет лишь при условии хорошей погоды и чистого неба. Однако для лучшего наблюдения москвичам советуют уехать из сильно освещенного города.