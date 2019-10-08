Москвич перевел интернет-прорицательнице 2 миллиона рублей для снятия порчи

28-летний житель Москвы обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенничества, сообщает АГН «Москва».

В период с 9 июля по 20 августа он перевел более 2 миллионов рублей прорицательнице Галине, чей сайт нашел в интернете. Гадалка обещала снять с него порчу, но жизненная ситуация у заказчика магических услуг никак не изменилась, поэтому он решил обратиться к правоохранителям.

Столичные оперативники начали проверку по заявлению, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ранее СМИ сообщали, что жертвой инстаграм-гадалки стала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Утверждалось, что фигуристка перевела на счет мошенницы 2 миллиона рублей, чтобы снять сглаз со своей сестры. Отец Сотниковой назвал эти новости «уткой», а сама спортсменка их не комментировала.