Фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому отменили назначенные ранее 2,5 года

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, отказавшемуся от своих показаний.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент телеканала «Дождь». Отмечается, что дело Ребровского рассматривалось Мосгорсудом в закрытом режиме, однако результатом заседания стала отмена предыдущего приговора, согласно которому фигурант дела «Нового величия» должен был провести в колонии 2,5 года.

Уголовное дело в отношении Ребровского отправили на новое рассмотрение. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в июле текущего года Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку в связи с возможным несоблюдением Павлом Ребровским досудебного соглашения со следствием. Ранее он признал вину и дал показания на других фигурантов дела «Нового величия», однако позднее отказался от своих слов, заявив о давлении со стороны следователей.