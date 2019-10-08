Депутаты нажали на кнопку "против" 11 тысяч раз из 1,5 миллионов возможных

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Бездействующая Госдума» опубликовали данные о там, как голосуют депутаты нижней палаты парламента во время заседаний.

Получилось, что «за», как правило, голосует подавляющее большинство (72%), если учесть все возможности проголосовать, а «против» народные избранники всего в 0,7% случаев, передает РБК.

Исследовались данные программы, при помощи которой депутаты голосуют во время заседаний. Результаты показали, что всего каждый из 450 депутатов мог проголосовать с 11 сентября 2018 года по 30 сентября 2019 года 3325 раз. Речь идет не только о голосовании за законы, а обо всех возможных голосованиях.

При этом «воздержались» за этот период всего в 0,06% случаев, то есть 875 раз, а не стали во время голосования нажимать кнопку в 26% случаях, то есть 393 тысячи раз. Сюда вошли в том числе и депутаты-прогульщики.

Если разделить голоса по партиям и учесть существенную количественную разницу, получается, что в среднем «за» чаще всех голосуют единороссы, они же реже всех не нажимают на кнопку. На втором месте по голосованию «за» «Справедливая Россиия», на третьем — КПРФ, а на четвертом — ЛДПР, они же чаще всего не нажимают кнопку.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов в комментарии РБК усомнился в объективности исследования, так как, по его мнению, в Госдуме происходит очень много технических голосований, что искажает статистику голосования по важным законопроектам. Он также предположил, что это исследование может быть связано с желанием максимально обновить состав Госдумы на предстоящих выборах. Сегодня сообщалось, что в Кремле начали составлять список возможных кандидатов в парламент, выборы в который пройдут в 2021 году.

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова прокомментировала исследование, проведенное ЦПК во главе с Алексеем Чеснаковым, заявив, что он её «любимый политолог». «Я восхищаюсь глубиной его исследований на четыре страницы, достигающи[х] самого дна. Его имя должно стать нарицательным в политологии, может, стоит учредить премию имени Алексея Чеснакова либо выдвинуть на Шнобеля», — приводит её слова РБК.