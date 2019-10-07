В Петербурге пропавшая школьница сама вернулась домой через 9 месяцев

В Петербурге вернулась к семье 14-летняя школьница Арина Портняжкина, которая девять месяцев находилась в розыске, сообщает PiterTV со ссылкой на городской Следственный комитет.

Пропаже девочки предшествовала ее ссора с родителями. Она покинула дом 31 декабря 2018 года незадолго до праздничного ужина, якобы чтобы поздравить подругу. По кадрам камер видеонаблюдения было понятно, что девушка намеренно запутывала следы. Следователи установили, что в день побега из дома она сменила гардероб и выкинула свой мобильный телефон, рассказывали подробности истории «Невские новости».

В записке, которую родители нашли в шортах школьницы, она просила не искать ее. Вместе с собой она забрала все документы.

Спустя месяц после побега питерский СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Родители продолжали искать дочь. Они выступали всем семейством с обращением на местных и федеральных каналах, где просили Арину вернуться домой, писала «АиФ в Петербурге».

К посикам привлекли поисковый отряд «Лиза Алерт». Пропавшую пытались найти и в других городах России.

Позднее выяснилось, что все это время девушка работала в общепитах и самостоятельно снимала квартиру.

Следственный комитет и правозащитники займутся выяснением обстоятельств, по которым девушка решила покинуть родительский дом.