В онкоцентре Блохина отрицают увольнение медсестер из-за "нищенских зарплат"

Профсоюз медработников «Альянс врачей» сообщил, что медсестры центра имени Блохина хотят уволиться вслед за врачами.

Об этом говорится в Twitter организации. «Вот 3 тысячи рублей, вот 7 тысяч. Ни в чем себе не отказывайте! Отпускные не выплатили. Я работаю последний месяц, еще три человека уходят, поэтому я не боюсь сейчас что-то говорить», — приводит профсоюз слова одной из медсестер НИИ имени Блохина.

Кроме того, в «Альянсе врачей» также рассказали, что «против детских онкологов и больных детей чиновники развернули целую войну на государственном уровне: приказали этих редких специалистов не брать на работу».

Однако в самом центре данную информацию отрицают. «НИИ детской онкологии и гематологии работает в штатном режиме. Ни одного заявления об уходе нет ни в кадровой службе, ни у администрации», — сказала Znak.com представитель больницы Нина Попова.

Напомним, ранее о давлении со стороны руководства НИИ имени Блохина рассказали родители несовершеннолетних пациентов. По их словам, за общение с журналистами им пригрозили выпиской.