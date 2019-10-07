В Новосибирске изучают причины потасовки, после которой задержали 50 человек

50 человек были задержаны полицией после массовой драки неподалеку от Хилокского рынка в Новосибирске.

Как передает «Интерфакс», конфликт, в котором принимали участие порядка 200 человек, произошел в Новосибирске в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что полицейскому, прибывшему на вызов, пришлось остановить массовую драку предупредительным выстрелом. После инцидента были задержаны 50 человек, оружие они не применяли. В настоящее время причина потасовки выясняется.

По информации издания «Тайга.инфо», поводом для драки стал конфликт двух торговцев Хилокского рынка, один из которых не платил другому за аренду склада. При этом пользователи городских пабликов в соцсетях сообщают, что во время потасовки были слышны выстрелы, а также кто-то поджег два автомобиля.