Суд арестовал бывших руководителей рудника "Алросы", где погибли восемь шахтеров

В Якутии взяты под стражу два экс-руководителя рудника «Мир» по делу об аварии, во время которой погибли восемь шахтеров

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Якутии, речь идет об экс-начальнике рудника Алексее Бурксере и бывшем исполняющем обязанности главного инженера Александре Манне. Обоим предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба»).

«По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн – воспрепятствовать расследованию уголовного дела», – поясняется в сообщении ведомства.

В данный момент следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц.

ЧП на подземном руднике «Мир», принадлежащем компании «Алроса», произошло в 2017 году. В июле появились признаки прорыва воды в шахте. Несмотря на то, что руководители рудника знали об опасной ситуации, они не остановили работу рудника и не вывели работников из опасной зоны, что привело к гибели восьмерых работников во время произошедшей 4 августа аварии.