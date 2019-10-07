СК не будет проверять полицейских, не давших Азару запереть квартиру с дочерью

Столичный Следственный комитет не стал рассматривать жалобу журналиста Ильи Азара в связи с инцидентом, когда сотрудники полиции задержали его и не позволили закрыть квартиру, где находилась его малолетняя дочь. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал журналиста.

Отказ в проведении проверки управление СК объясняет тем, что обращение Азара «не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».

Напомним, Илья Азар был задержан 2 сентября на лестничной площадке в своем доме. Он вышел покурить после того, как уложил дочь спать. Полицейские при задержании отказались дожидаться супругу журналиста и не дали ему подойти к двери квартиры, чтобы закрыть ее.

На следующий же день на ситуацию обратил внимание московский обмудсмен по правам ребенка Евгений Бунимович. Он пожаловался в прокуратуру на сотрудников полиции, задержавших Азара. По словам Бунимовича, полицейские в этом случае обязаны были дождаться родственников или сотрудников службы опеки или соцзащиты.