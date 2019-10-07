Роспотребнадзор предупредил о возможных рисках при покупке "домашних" продуктов

Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки «домашней» продукции, которая может содержать возбудители дизентерии, ботулизма и сальмонеллеза, сообщают «РИА Новости».

Зачастую в домашних условиях могут быть нарушены рецептура и правила дезинфекции, отмечает ведомство. Не соответствовать продукту может в том числе упаковка и способ его транспортировки до торговой точки.

Роспотребнадзор напоминает, что у покупателя есть право при покупке с рук продуктов животного происхождения запрашивать у продавца ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Между тем у продавцов «домашних» продуктов иногда нет ни документов на продукцию, ни разрешения на торговлю, ни личной медицинской книжки.

В августе сообщалось о массовом отравлении домашним подсолнечным маслом в Ульяновской области.