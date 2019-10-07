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Ozon завершил забастовку курьеров в СПб, пообещав удовлетворить их требования

Общество
18:08, 07 октября 2019

Руководство петербургского филиала интернет-магазина Ozon согласилось выполнить первоочередные требования бастующих курьеров, тем самым прекратив забастовку, начатую 5 октября.

«После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам», – приводит «Фонтанка» заявление пресс-службы Ozon.

Как сообщил изданию глава профсоюза работников магазина, который был образован во время забастовки, Сергей Кузнецов, в эти условия вошли выплата зарплат за сентябрь в полном объеме, отмена запрета на перенос заданий до выезда со склада, отмена штрафов за невыполнение задания по вине третьих лиц. Все долги, по его словам, должны быть выплачены в течение дня. 

Также в руководстве компании признали обоснованными и другие требования профсоюза, но попросили месяц на их реализацию. Среди них налаживание учета рабочего времени, системы оповещения об изменениях в работе и выдачи расчетных листов с расшифровкой.

В забастовке, по разным данным, принимало участие от 40 до 200 человек. Из-за этого компания была вынуждена перенести на время доставку части заказов, пообещав клиентам компенсировать их ожидание.

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