Низкое давление, +4 градуса и дожди пообещали москвичам 7 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 7 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием холодной части циклона, что обусловит неустойчивую погоду, выраженные колебания метеопараметров, высокую влажность и пониженное давление.

По мнению синоптиков, днем 7 октября в Москве пройдут небольшие дожди. Воздух в городе при этом прогреется лишь до 2..4, по области — до 0..5 градусов тепла. Ветер подует с северо-западного и западного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Ухудшением самочувствия на такие погодные условия могут отреагировать люди с заболеваниями бронхов и легких, опорно-двигательного аппарата, сердца и сосудов. Возрастает вероятность роста острых простудных болезней.