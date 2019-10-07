Москвичи оказались обладателями самых высоких зарплат среди городов РФ

Эксперты рассчитали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 городах России.

Как передает РИА «Новости», исследование, основанное на данных Росстата, показало, что самыми обеспеченными россиянами оказались жители столицы. Так, москвич на свою среднюю зарплату (96,9 тысячи рублей) может купить 3,83 набора товаров и услуг с поправкой на городские цены.

Кроме того, в топ-10 самых богатых городов вошли Южно-Сахалинск (3,81), Салехард (3,35), Сургут (3,24), Ханты-Мансийск (3,20), Магадан (2,90), Санкт-Петербург (2,89), Тюмень (2,75), Нижневартовск (2,74) и Петропавловск-Камчатский (2,71).

При этом последние места в рейтинге заняли южные города. Пять из них — столицы северокавказских республик. По мнению экспертов, это объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат. Так, десять нижних строчек списка занимают Псков (1,60), Грозный (1,59), Махачкала (1,57), Нальчик (1,56), Иваново (1,56), Севастополь (1,56), Майкоп (1,56), Элиста (1,52), Черкесск (1,49) и Шахты (1,36).