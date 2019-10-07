Минпросвещения не видит проблем в новых ФГОСах, раскритикованных КГИ, ОНФ и РПЦ

В Пресс-службе Министерства просвещения заявили, что конкретизация требований новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) поможет как педагогам, так и родителям.

«Обновленные ФГОС позволят улучшить позиции России в мировом рейтинге. Конкретизация требований поможет педагогам, сделает их работу более понятной, как с точки зрения ее постановки в рабочих программах по предмету, так и с точки зрения достижения предметных результатов», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Также там отметили, что положительное влияния они окажут и на родителей, которым, как утверждается, станет понятно, «чему ребенка учат в том или ином классе».

Однако с такой точкой зрения согласны не все. Ранее педагоги и члены Комитета гражданских инициатив жестко раскритиковали новые ФГОСы, принятие которых запланировано до конца 2019 года, заявив, что они заточены под «зазубривание» и «контрреволюционны». Они отмечали, что выработанные Минпросвещения стандарты «носят архаичный и имитационный характер» и не позволят детям выработать навык учиться.

Также против принятия ФГОСов выступил Общероссийский народный фронт, сопредседатель которого Елена Шмелева ранее обращалась к вице-премьеру по социальной политике Татьяне Голиковой с просьбой поручить Минпросвещения доработать документ. Против выступила и Русская православная церковь.

ФГОСы разрабатывались, как отмечают в министерстве, ведущими педагогическими вузами страны, представитель одного из них, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, заявил, что с критикой не согласен и считает, что в стандартах «присутствует содержание, никакой имитации нет». По его мнению, многие из критикующих ФГОСы их даже не читали, а сама критика является следствием попытки «политизировать всю эту ситуацию».