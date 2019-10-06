Забастовка петербургских сотрудников Ozon может перекинуться на другие города

Бастующие в Петербурге сотрудники Ozon встретились с руководством компании и записали видеообращение к своим коллегам.

Курьеры сревиса Ozon начали забастовку в субботу, 5 октября. Работники требуют улучшения условий труда, а также своевременной и полной оплаты. Как пишет «Фонтанка», вопреки ожиданиям, сегодня, 6 октября, генеральный директор компании Александр Шульгин не приехал на переговоры.

По итогам встречи принято решение о создании профсоюза и продолжении забастовки. Работники записали протокол собрания и официально выдвинули условия, без выполнения которых не выйдут на работу. В частности, люди требуют полной оплаты труда за сентябрь и отмены расчета по понижающему коэффициенту при невыполнении задания курьером по вине третьих лиц.

Кроме того, петербургские сотрудники интернет-магазина записали видеообращение к коллегам из других городов с призывом поддержать забастовку и присоединиться к профсоюзу.

Межу тем в самой компании заявили, что выдвинутые требования по зарплате будут рассмотрены в ближайшие два дня, пишет «Мойка78», а остальные проблемы будут решаться в течение месяца.

В настоящее время в штатном режиме работает только часть сотрудников интернет-магазина. Клиентов уведомили о том, что посылки будут доставлены с задержкой. Им также обещали предоставить компенсацию за ожидание.

Точное число участников забастовки не сообщается. По информации «Росбалта», речь идет о 70 сотрудниках.