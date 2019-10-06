Нидерланды намерены перестать ассоциироваться с наркотиками к ОИ-2020

Власти Нидерландов решили избавить страну от второго названия «Голландия» из-за связанных с ним стереотипов.

Как пишет The Guardian, правительство решило отказаться от названия Голландия в рамках «национального ребрендинга». Теперь для обозначения страны будет использоваться только одно название – Нидерланды.

Такое решение власти объясняют тем, что «Голландия» ассоциируется у многих исключительно с «определенными аспектами национальной жизни». В частности, это «квартал красных фонарей» в Амстердаме и легкие наркотики.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Нидерландов, соответствующие изменения согласованы правительством с представителями крупного бизнеса и Советом по туризму. «Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что обновленная концепция будет представлена уже в этом году. В следующем, 2020-м, Нидерланды выступят под новым брендом на Евровидении в Роттердаме, а также на Олимпийских играх в Токио.

Отмечается, что национальная футбольная команда, которую на международных соревнованиях часто называют голландской, теперь также будет только нидерландской.