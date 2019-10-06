Экстренные службы предупредили москвичей о мокром снеге и ветре до 17 м/с

Сильный ветер с порывами до 17 м/с, а также дожди с мокрым снегом ожидаются в столичном регионе в ближайшие часы.

Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МЧС РФ. «По прогнозам синоптиков, 6 октября с 8:00 с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усиление ветра порывами 12-17 м/с», – говорится в экстренном предупреждении.

МЧС просит москвичей не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Пешеходам рекомендуется не приближаться к рекламным щитам и шатким сооружениям, не укрываться под деревьями.

Как сообщает Гидрометцентр, наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке Москвы и области. Днем температура в столице не превысит 2-4 градуса, в Подмосковье – 0-5 градусов.

Мокрый снег прогнозируется также в ночь на понедельник, 7 октября. В столице температура в темное время суток составит 0-2 градуса тепла, а в Московской области – от минус 1 до плюс 4 градусов.