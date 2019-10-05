Саратовская больница возила инвалидов на расстояние 500 км в машине с капустой

В Саратове уволен главный врач районной больницы, пациенты которой перевозились на гемодиализ в автомобиле с овощами.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства области Сергея Наумова.

Накануне, 4 октября, на странице сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в Instagram появилось видео, на котором инвалиды первой группы едут в микроавтобусе, предназначенном для перевозки оощей. В салоне рядом с пассажирами лежит капуста, а одна из женщин отмечает, что «ноги не гнутся, выйдешь – будешь падать». Поясняется, что таким образом несколько раз в неделю людей перевозят из Дергачей до Энгельса на процедуру гемодиализа. Расстояние между этими пунктами составляет 500 километров.

В связи с произошедшим Вячеслав Володин, который является уроженцем Саратовской области, призвал главврачей местных больниц не допускать подобных инцидентов, а в случае необходимости отдавать свою служебную машину.

Сергей Наумов на той же странице сторонников спикера в Instagram написал, что подобному нарушению «нет ни объяснения, ни прощения». Он рассказал, что в отношении главврача Дергачевской РБ Шамиля Хусаинова приняты «исчерпывающие организационные меры» и он освобожден от занимаемой должности. «Я думаю, таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения», – подчеркнул зампред правительства региона.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в больницах Забайкалья не хватает до 87% медперсонала.