В центре Риги прошел марш в защиту русских школ в Латвии

В Риге на шествие за сохранение русскоязычного образования в Латвии пришло пять тысяч человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из организаторов акции, сопредседателя правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослава Митрофанова.

Марш начался на Ратушной площади около здания Рижской думы. Завершилась протестная акция у здания латвийского правительства.

«Для нас это сигнал к тому, что народ не сдается», – заявил Митрофанов. Он отметил, что в начале сентября «настроение было подавленное», однако сегодняшний день показал, «что есть энергия сопротивления».

Участники шествия несли плакаты с надписями «Нашим детям – наши школы!», «Сила в правде, правда за нами!», «Детей не сдадим!», «Нет ассимиляции!» и другими лозунгами. Сообщается, что, проходя памятник Свободы, собравшиеся начали скандировать: «Латвия – моя страна, русский – мой язык!»

С 1 сентября в Латвии вступили в силу принятые правительством положения, в соответствии с которыми дошкольные учреждения, ведущие обучение на русском, должны помогать детям осваивать национальную культуру и обучать латышскому языку. Для детей от пяти лет основным языком общения в саду станет латышский.

Русскоязычные школы в Латвии переходят на преподавание большинства дисциплин на латышском языке. На русском обучают лишь отдельным предметам, касающимся истории и культуры России.

Кроме того, с начала 2019 года введен запрет на преподавание на русском языке в латвийских частных вузах и колледжах.

Такие меры вызвали возмущение у русскоязычных жителей страны, которые составляют 40% населения Латвии.