Акция в поддержку шамана Габышева собрала в Якутске около 70 человек

В центре Якутска прошел массовый пикет в поддержку шамана Александра Габышева, которого обвинили в экстремизме.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Якутии, в согласованной акции участвовали 45 человек. На фотографиях с места событий можно насчитать около 70 человек, отмечает «Новая газета».

Люди пришли на площадь Ленина с плакатами «Я/Мы шаман», «Нет карательной медицине» и большой растяжкой «Руки прочь от Саши шамана». Акция продлилась около двух часов. Сообщается, что мероприятие прошло спокойно, задержаний не было.

Напомним, 19 сентября Александра Габышева задержали в Бурятии и доставили в Якутск. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Против шамана возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.