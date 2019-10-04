Синоптики предупредили москвичей о завершении тепла в ближайшие выходные

В воскресенье, 6 октября, в Москве ожидается дождь, мокрый снег и лишь 4-6 градусов тепла.

Как сообщается на сайте мэра столицы, ближайшая суббота станет последним относительно теплым днем в Москве в этом году: воздух днем прогреется до 9-11 градусов тепла, осадков не ожидается.

Однако уже с воскресенья, 6 октября, в регион придут холодные воздушные массы: в городе похолодает до плюс 4 градусов, а порывистый северо-восточный ветер принесет дождь и мокрый снег.

Такие же погодные условия сохранятся в столице и в течение всех ближайших дней. Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках в ночь на вторник, когда температура воздуха опустится ниже двух градусов тепла.