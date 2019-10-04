Приговор трем сторонникам Мальцева в зале суда встретили криками "Позор"

Ростовский областной суд приговорил трех молодых сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева к реальным срокам за подготовку массовых беспорядковв ноябре 2017 года.

Владислав Мордасов и Ян Сидоров будут отправлены в колонию строго режима. Первому назначен срок шесть лет и семь месяцев, второму — шесть с половиной лет. Они пикетировали здание областной администрации с требованием отставки правительства и возврата земель «ростовским погорельцам».

Находившийся поодаль от демонстрантов Вячеслав Шашмин получил три года условно за покушение на участие в массовых беспорядках. Обвинение просило о еще более суровых сроках.

Участники судебного заседания, поддерживающие фигурантов, встретили обвинительный приговор криками «Позор» в адрес судьи, сообщает RostovGazeta.

Отметим, что события в Ростове были интерпретированы как часть несанкционированных акций, инициированных в регионах России Вячеславом Мальцевым (лидером движения «Артподготовка», признанного экстремистским и запрещённого в России) в ноябре 2017 года.