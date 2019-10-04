Около 30 вооруженных людей напали на кубанский завод из-за корпоративного спора

Полиция проводит проверку после стрельбы на заводе «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае.

Как передает ТАСС, нападение на завод в городе Славянск-на-Кубани произошло утром в пятницу, 4 октября. В результате произошедшего на территории предприятия конфликта и последующей стрельбы в больнице с легкими травмами оказались три человека. Позднее полицией были задержаны семь человек, предположительно участвовавших в данных событиях.

При этом РБК со ссылкой на гендиректора «Кубанских деликатесов» Ивана Борисенко-Мещерякова сообщает, что в нападении на завод участвовали порядка 30 вооруженных людей.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД по региону изданию рассказали, что причиной стрельбы стал спор между хозяйствующими субъектами, претендующими на право управления предприятием.

РБК удалось выяснить, что совладельцами ООО «Кубанские деликатесы» выступают в равных долях Иван Радченко и Владимир Скрипка, которые в 2019 году становились участниками корпоративных споров, рассматриваемых Арбитражным судом Краснодарского края.