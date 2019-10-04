Двоим ростовским сторонникам Мальцева назначили по 6,5 лет лишения свободы

Суд назначил реальные сроки двоим ростовчанам, обвинявшимся в покушении на организацию массовых беспорядков в 2017 году.

Напомним, речь идет о несанкционированных акциях протеста, которые прошли по всей России в ноябре 2017 года и были жестко подавлены со стороны правоохранителей. Их инициатором был лидер признанного экстремистским и запрещённого в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев.

Организаторами такой акции в Ростове-на-Дону, по данным следствия, являлись местные жители Владислав Мордасов и Ян Сидоров, которые сначала признали свою вину, однако позднее назвали свои признательные показания самооговором.

Обвинение ранее попросило для них 8,5 и 8 лет колонии строгого режима соответственно. Как передает корреспондент «Коммерсанта» из зала Ростовского областного суда, 4 октября Мордасову и Сидорову были назначены реальные сроки лишения свободы по обвинению в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них. Так, Владиславу Мордасову суд назначил 6 лет 7 месяцев колонии строгого режима, а Яну Сидорову — 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Кроме того, еще одному фигуранту дела — Вячеславу Шашмину, обвиняемому в покушении на участие в беспорядках, — дали три года условно.