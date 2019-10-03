В Татарстане против Соловьева попросили возбудить дело по 282-й статье УК

Житель Татарстана направил заявление в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру, где попросил привлечь к ответственности телеведущего Владимира Соловьева по статье о разжигании межнациональной розни, сообщает KazanFirst.

Поводом для обращения послужило высказывание Соловьева в эфире «Вести FM» 1 октября, где он ответил на сообщение, поступившее от слушателя из Татарстана под фамилией Хасанов с оскорблениями «лакей» и «путиноид» в адрес телеведущего. Ответом Соловьева стала реплика: «Некто Хасанов из Татарстана, ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают!»

Отмечается, что сообщение от радиослушателя ведущий зачитал с характерным восточным акцентом. С критикой на Владимира Соловьева обрушились многие жители республики, сообщал «Казанский репортер».

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что поведение ведущего было некрасивым с точки зрения ведения дискуссии. Сам Соловьев заявил, что его желание назвать оппонента «мразью» было связано с содержанием «ужасающей» переписки с ним. «Я с ним был гораздо мягче, чем то, что он позволял себе в адрес мой и в адрес руководства страны», — заявил Соловьев.

Обсуждая момент связи граждан Татарстана с ИГИЛ, телеведущий отметил, что речь в его реплике шла только о конкретном человеке, а не обо всех жителях республики. Также Соловьев отметил, что переписка с упомянутым слушателем ведется еще с 2017 года, и заявил, что ранее его оппонент делал в том числе антисемитские высказывания.

[ИГ, также ИГИЛ или «Исламское государство» — деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru.]

читайте также:

"Вечерний М": все песенку о нём поют – скажите, как его зовут?

За тем, как Соловьев повёлся на новую песню БГ, наблюдать гораздо интереснее, чем за его передачами



2 октября телеведущий Андрей Малахов извинился перед жителями Киргизии на их языке в передаче «Прямой эфир», сообщает «Интерфакс». Ранее межнациональный скандал произошел из-за того, что Малахов предположил в студии программы, что мигрант из Киргизии мог подстроить аварию с участием сына олигарха ради денег, потому что экономическая ситуация на родине неудовлетворительная.