В мире ежегодно выбрасывают на помойку еды на триллион долларов

Эксперты Всемирной продовольственной программы (ВПП) при ООН заявили, что из 4 миллиардов тонн пищи, производимых ежегодно, утилизируется порядка 1,3 миллиарда тонн. В связи с этим ВПП объявила старт интернациональной кампании по бережному использованию продовольствия, передает «Интерфакс».

Из-за нерационального потребления глобальная экономика ежегодно теряет до триллиона долларов. Эксперты ООН предлагают владельцам общепитов и потребителям более организованно закупать еду и не выбрасывать ту пищу, которую еще можно спасти. Также предлагается изменить подход к хранению продуктов.

К участию в инициативе уже приглашены ведущие шеф-повара разных стран. По оценке ВПП, если снизить количество утилизируемого продовольствия вдвое, то можно добиться значительного прогресса в борьбе с голодом на планете.