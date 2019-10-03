В Калуге и Кургане осудили организаторов нелегальной миграции

В Калуге районный суд присудил 52-летнему гражданину Китая штраф в размере 400 тысяч рублей за организацию незаконной миграции.

По данным следствия, мужчина вместе со своим российским сообщником организовал на территории города Таруса незаконное проживание десяти мигрантов из КНР, Таджикистана и Узбекистана, сообщает портал «Весть News». Уточняется, что люди с неурегулированным гражданским статусом проживали и трудились непосредственно на территории сельскохозяйственного комплекса.

В Кургане по аналогичному делу один из обвиняемых отправился в тюрьму на шесть лет, поскольку ранее уже был судим по статье об организации незаконной миграции, сообщает портал «Область 45». Его подельник за попытку незаконного перемещения четырех граждан из Восточной и Центральной Азии получил год лишения свободы.

В Омске 1 октября сотрудники УМВД в рамках спецоперации «Нелегал-2019» задержали автобус с 34 иностранными гражданами, сообщает местный «12 канал». 16 из 34 мигрантов были приговорены к административному штрафу и выдворению из страны.