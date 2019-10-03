Треть тендеров на преднизолон в РФ сорвались из-за ограничений по отпускной цене

В России почти треть тендеров на закупку широко применяемого в медицине гормонального препарата преднизолон сорвались по причине заниженной предельной отпускной цены, сообщает Vademecum со ссылкой на аналитическое исследование Headway Company.

Преднизолон используют для лечения острых аллергических реакций, артрита, артроза, рассеянного склероза и других заболеваний.

Сообщается, что основными поставщиками этого препарата являются три фирмы, из которых только одна ведет производство в России, но ее объемов не хватает для обеспечения всего населения.

Остальные два поставщика располагаются в Индии. Закупочная цена преднизолона там выросла за последние девять лет вдвое. При этом предельную отпускную цену для препаратов этой категории в России за это время увеличили лишь на 2,8%.

Преднизолон входит в группу жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, цены на которые строго регулируются государством. Это мешает выходу индийского производителя на российский фармрынок.

«Авторадио» сообщает, что в семи регионах пациенты с диагнозом рассеянного склероза не могут получить лекарство окрелизумаб. Также ранее сообщалось, что неоднократно в России в этом году срывались закупки ламивудина, предназначенного для лечения ВИЧ-инфекции.