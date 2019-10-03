Пилот сгоревшего SSJ 100 назвал вероятной причиной трагедии открытую дверь

Пилот, обвиняемый в гибели 41 человека в результате жесткой посадки SSJ 100, рассказал о возможных причинах катастрофы.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на защиту командира самолета Дениса Евдокимова, которому накануне, 2 октября, было предъявлено обвинение в гибели по неосторожности двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Сейчас пилот находится под подпиской о невыезде, свою вину Евдокимов полностью отрицает.

По словам пилота, во время посадки самолет вел себя «некорректно» и не слушался бортовой ручки управления. Трагический исход аварии Евдокимов объяснил тем, что кто-то открыл заднюю дверь в салоне. Поскольку для эвакуации использовались другие выходы, возникший воздушный поток «буквально раздул пламя». Пилот считает, что корпус авиалайнера сам по себе мог долго выдерживать высокую температуру и пассажиры могли бы спастись.

Обвинение командиру предъявил старший следователь по особо важным делам ГУРОВД Иван Сибул. По версии следствия, посадка была совершена с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки, что привело к так называемому «козлению» – подпрыгиванию лайнера от ударов о взлетно-посадочную полосу. В результате подломились стойки шасси, а из топливных баков произошла утечка загоревшегося керосина.

Отмечается, что итоговый отчет Межгосударственного авиакомитета о причинах катастрофы пока не готов.

ЧП произошло 5 мая. Самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 27 минут после взлета. При посадке у авиасудна повредились стойки шасси, оно ударилось о взлетно-посадочную полосу и загорелось. В результате аварии погиб 41 человек.