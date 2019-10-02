Замгендиректора "Аэрофлота" подозревают в мошенничестве на сотни млн рублей

Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела.

Как передает газета «Ведомости», суть уголовного дела до конца не раскрывается, однако известно, что Александрову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

При этом претензии правоохранителей к замгендиректору «Аэрофлота» могут быть связаны с махинациями при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонних компаний, ущерб от которых, предположительно, достигает несколько сотен миллионов рублей.

«Интерфакс» подчеркивает, что вместе с Александровым в рамках данного дела была задержана и допрошена адвокат Дина Кибец. Ожидается, что следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу или домашнем аресте задержанных в течение ближайших 48 часов.