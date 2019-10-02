В Петербурге ГИБДД проверяет информацию о парковке Боярского на встречной полосе

ГИБДД начала проверку по сообщениям о грубом нарушении актером Михаилом Боярским правил парковки в центре Петербурга.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото с «Мерседесом», из котргого выходит человек, похожий на Михаила Боярского, было сделано 29 сентября, но появилось в соцсетях 1 октября. По словам очевидцев, автомобиль пересек двойную сплошную полосу и припарковался на встречной полосе Невского проспекта на пересечении с Большой Конюшенной улицей.

Сам артист в беседе с «Фонтанкой» подтвердил, что машина с номером, фигурирующим в новостях, действительно принадлежит ему, однако заявил, что в этот день в указанном месте не был. Между тем телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента парковки, зафиксированное на уличные камеры.

По словам петербуржцев, которые в шутку назвали такую парковку «мушкетёрской», автомобиль актера уже не в первый раз замечен оставленным в неположенных местах.