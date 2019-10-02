В Нижнем Тагиле открыли коворкинг, сотрудниками которого стали неслышащие люди

В Нижнем Тагиле открылся коворкинг-центр «Тихое место», на базе которого будет в том числе работать кофейня. Отличительной особенностью заведения стало то, что практически все его сотрудники — люди с нарушением слуха, сообщает ИА «Между строк».

Для реализации работы центра был выделен президентский грант объемом 400 тысяч рублей, но деньги из федерального бюджета пока не поступили. Помещение под коворкинг предоставила местная администрация, а всю мебель обустроили и закупили создатели за свой счет. Проведение ремонта в помещении тоже взял на себя создатель центра, 25-летний Денис Грехов.

По субботам в коворкинге будут проходить бесплатные лекции и мастер-классы по изучению жестового языка дактиля. Покупателям, которые умеют общаться с помощью дактиля, будет предоставлена скидка 10%.

«Я мечтаю о популяризации жестового языка, чтобы не было разделения на мир глухих и мир слышащих. Мы хотим, чтобы поменялось мнение о глухих, чтобы видели, что мы тоже грамотные, можем общаться на разные темы», — заявляет Денис Грехов.