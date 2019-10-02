В Балашихе уволены полицейские, из-за которых мигранты выпрыгнули в окно

В подмосковной Балашихе по результатам внутренней проверки уволены два сотрудника полиции с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Бывшие сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела. Полицейские, злоупотребляя своими полномочиями, ворвались в квартиру, где проживали мигранты из Узбекистана, приглашенные в Россию Московским политехническим музеем на реставрационные работы. Правоохранители начали избивать иностранных граждан, вымогая у них деньги.

В ходе инцидента двое из мигрантов, подвергавшихся избиениям в течение двух часов, выпрыгнули из окна квартиры, располагавшейся на втором этаже. Оба пострадавших получили серьезные травмы. Сообщалось также, что на следующий день после госпитализации к гражданам Узбекистана в больницу якобы приходили представители полиции и требовали не писать заявления на силовиков.