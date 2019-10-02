Родители онкобольных детей заявили о давлении на них руководства центра Блохина

Родители пациентов НИИ детской онкологии имени Блохина заявили, что им грозили выпиской за поддержку протестующих врачей.

Напомним, накануне, 1 октября, Минздрав, проводивший проверку в столичном онкоцентре имени Блохина после заявления 26 детских онкологов о желании уволиться в случае отказа сменить руководство, обвинил выступивших с таким заявлением медиков в нарушении профессиональной этики.

Как передает Znak.com, 2 октября выступившие ранее с видеообращением онкологи дают пресс-конференцию, в ходе которой уволенный из центра заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич рассказал о давлении, которое руководство больницы оказывает на родителей пациентов.

Данную информацию подтвердила еще одна участница конференции, мать одного из проходящих лечение в центре Блохина детей Анна. По ее словам, ранее родители пациентов получили сообщения, в котором им грозили выпиской в том случае, если они будут общаться с журналистами.

Кроме того, препятствия такому общению создает и охрана больницы, сообщил сотрудник НИИ Максим Рыков. «Когда приезжают журналисты, родителей и детей закрывают в палатах, чтобы они не могли выходить и не смогли пообщаться и высказать свою точку зрения на то, что происходит», — рассказал он.