Репортер РИА "Новости" рассказал об издевательствах в школе стрингеров в Крыму

Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов заявил о моральном и физическом насилии на курсах военных журналистов «Бастион».

Как сообщает «Медиазона», в Крым на специальное обучение, прохождение которого с 1 сентября стало обязательным для тех, кто собирается работать в зоне военных конфликтов, Павлова отправило начальство МИА «Россия сегодня», куда входит и РИА «Новости».

По словам репортера, в один из дней обучения в зал, где находились журналисты, ворвались люди в масках, приказавшие всем присутствовавшим лечь на пол.

«Дальше нам всем надели на голову холщовые мешки и связали руки. Все это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой. Лично меня таскали за волосы и душили мешком. Затем всех в мешках на голове погрузили в автобусы и повезли на полигон, где издевательства и унижения продолжились. Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причем с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. В этом смысле мне повезло, потому что над остальными измывались еще где-то полчаса. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью», — написал Святослав Павлов в своем Facebook.

Он рассказал, что после произведенных над ними издевательств многие журналисты получили травмы: один из коллег Павлова ненадолго потерял слух, присутствовавшей на курсах девушке порвали ухо, еще одну увезли с истерикой на скорой помощи. Сам репортер РИА «Новости», по его словам, получил множественные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

При этом руководство заявило ему, что такие травмы «можно получить и на хоккее» и сказало, что журналист не готов к работе в горячих точках.

В связи с этим Павлов подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») «в отношении лиц, причастных к причинению мне вреда здоровью и моральных страданий», установить тех, кто отдавал соответствующие приказы и исполнял их.