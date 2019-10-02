Навального, Соболь и других обязали выплатить четверть миллиона ресторану в ЦАО

Компания «Анкор», владеющая рестораном «Армения» на Тверской, отсудила у инициаторов митинга 27 июля 241,5 тысячи рублей.

Об этом со ссылкой на своего корреспондента в зале Тушинского суда столицы сообщает «Новая газета».

Напомним, что компания «Анкор» оказалась в числе организаций, подавших иски к московским оппозиционерам из-за якобы понесенных убытков во время митинга 27 июля. Среди обратившихся в суд были также «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Московский метрополитен» и служба «М.Такси коммуникация».

«Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице, утверждала, что из-за проходившей в Москве акции протеста ей пришлось отменить банкет на 400 тысяч рублей, из-за чего компания также упустила 150 тысяч рублей прибыли. В связи с этим фирма требовала у оппозиционеров выплатить ей 550 тысяч в качестве возмещения.

Ответчиками по иску выступали политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, а также незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев.

Их адвокаты просили суд отклонить данные обвинения, поскольку уверены, что ресторан в день митинга не прекращал работу, а аргументов, подтверждающих обратное, истец не предоставил.

Однако Тушинский суд все же обязал ответчиков выплатить компании компенсацию, при этом сократив первоначальную сумму почти в два раза — до 241,5 тысячи рублей.