Командиру сгоревшего SSJ 100 грозит до семи лет лишения свободы

СК предъявил обвинение командиру сгоревшего после аварийной посадки в Шереметьево самолета SSJ 100 Денису Евдокимову.

Как передает РЕН ТВ, Евдокимова обвиняют по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет или принудительные работы сроком до пяти лет.

Сообщается, что защита попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Также будет проведена проверка электро-дистанционных систем управления.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. Самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вылетел из Шереметьево. Через 27 минут после взлета лайнер вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. При посадке у самолета повредились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Погиб 41 человек.

В качестве основных версий произошедшего СК называл недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность и недостатки конструкции самолета.