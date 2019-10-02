Дожди, +15 градусов и ветер с порывами до 15 м/с ждут москвичей 2 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 2 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять обширный антициклон и его холодный атмосферный фронт с волнами, которые обусловят облачность и дождливость.

Воздух в Москве днем 2 октября прогреется до 13..15, по области — до 11..16 градусов тепла. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с.

Атмосферное давление останется пониженным и составит 741 мм ртутного столба, что вместе с низким содержанием кислорода в воздухе может вызвать метеопатические реакции у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата.