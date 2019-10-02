Администратора группы ВК, которой он не занимался 9 лет, осудили за её содержимое

Мировой суд Набережных Челнов принял решение назначить штраф в 50 тысяч рублей бывшему администратору группы гей-знакомств в «ВКонтакте», несмотря на то, что он не состоит в ней с 2010 года.

Мужчина значился «владельцем» группы в соцсети и никак не мог полностью снять с себя этот статус из-за особенностей создания сообществ во «ВКонтакте».

Решение по административному делу по обвинению в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних было вынесено лишь на основании материалов проверки ФСБ. Ходатайство о проведении экспертизы размещенных материалов суд отклонил, сообщает ОВД-Инфо, ссылаясь на адвоката обвиняемого Александра Белика.

По словам Белика, это первое дело о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» за 2019 год.