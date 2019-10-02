Главным аргументом в пользу учебы за рубежом россияне назвали лучшее образование

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 59% россиян не хотят, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за границей, при этом лишь 39% из них считают, что в России образование ничем не хуже, ещё 39%, как отмечается в опросе, придерживаются логики «где родился, там и пригодился», а для 13% важным фактором является дешевизна российского образования по сравнению с иностранным.

Против обучения молодого поколения за границей чаще всего выступают люди старшего возраста: среди возрастной группы 45–59 лет таких 63%, а среди людей старше 60 лет их уже 70%.

30% респондентов хотели бы отправить детей учиться за рубеж, из них 47% считают главным фактором более высокое качество обучения и системы высшего образования там, для 15% это в первую очередь возможность получать больше и заниматься более интересной и востребованной деятельностью. 13% таких респондентов обращают внимание на высокий уровень жизни и всего 12% считают важным престиж зарубежного вуза.

За обучение вне России по большей части выступают молодые люди: от 18 до 24 лет таких 51%, а от 25 до 34 лет — 43%.

38% россиян, готовых к такому шагу, предпочли бы отправить детей учиться в Великобританию, 19% — в Германию, 16% — в США.