Защита сестер Хачатурян требует закрытия их дела по итогу допэкспертизы

Новая судмедэкспертиза доказала, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей.

Об этом со ссылкой на адвокатов сестер Хачатурян — Мари Давтян, Алексея Липцера, Ярослава Пакулина и Алексея Паршина — пишет «Интерфакс».

Представители защиты девушек сообщили, что специалисты ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы» подтвердили выводы Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского о том, что психические расстройства, выявленные у сестер Хачатурян, находятся в причинно-следственной связи с действиями их отца. При этом вред, нанесенный здоровью девушек, судмедэксперты определили как тяжкий.

«Защитники сестер Хачатурян выражают общее мнение, что результаты дополнительной экспертизы еще раз подтвердили — девушки находились в состоянии необходимой обороны. По мнению адвокатов, уголовное преследование сестер Хачатурян должно быть прекращено», — заявили адвокаты.

Они также добавили, что заключение экспертов может повлечь увеличение количества статей, которые посмертно вменяются Хачатуряну.

Напомним, в июне текущего года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. При этом возбуждать отдельное уголовное дело в отношении самого Михаила Хачатуряна следствие не стало в связи с его смертью.