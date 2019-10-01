В стихе Лаврова о пожарах в Сибири убивают пользовавшегося спичками героя

Глава МИД России Сергей Лавров написал стихотворение, посвященное лесным пожарам в Сибири.

Об этом Znak.com сообщает со ссылкой на официальную страницу российского дипломатического ведомства в Facebook. Отмечается, что Сергей Лавров решил написать стихотворение на такую тему по просьбе журнала «Русский пионер», на страницах которого оно также в скором времени будет опубликовано.

В стихе российского министра иностранных дел рассказывается о неком «невзрачном мужичке», который проснулся в охотничьей землянке посреди бушующего лесного пожара и попытался спастись, добежав до ручья, однако там его настиг лесник.

«И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием "Дымок"», — написал Сергей Лавров.

Напомним, самые мощные лесные пожары, в результате которых сгорело более 13 млн гектаров леса, в этом году бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. По данным Greenpeace, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года. В МЧС считают, что основной причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение человека с огнем.