В Росстате рассказали, о чем будут спрашивать людей во время переписи населения

Советник главы Росстата Павел Смелов объяснил, что во время всероссийской переписи населения граждан будут спрашивать про источник дохода, а не его уровень.

«Мы не спрашиваем, сколько вы зарабатываете денег, нас это не интересует. Никогда ни в одной стране мира статистика не передает эти данные в налоговую, чтоб вас обложили дополнительными налогами. Мы даже не спрашиваем, официальная это зарплата или в конвертике, это ваше личное дело. Нас интересуют только одно: какие источники денежных доходов — зарплата, или дивиденды по вкладам, или пенсия», — цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, это необходимо, чтобы выявить число трудоустроенных граждан и число безработных, которые живут на пособия или пенсию.

Также Смелов заявил, что форма собственности жилья не принципиальна в данном опросе — Росстат будут интересовать исключительно условия проживания, в числе которых наличие или отсутствие радио, интернета, центрального отопления, электричества и прочее.

Всероссийская перепись населения пройдет во всех регионах страны в октябре 2020 года. Первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ проведут в течение 2021–2022 годов.