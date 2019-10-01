В России могут легализовать несовершеннолетних предпринимателей

Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено заняться легализацией статуса несовершеннолетних предпринимателей, сообщается на сайте организации.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, сегодня подросткам в возрасте от 14 лет вроде и не запрещено заниматься бизнесом, но сложности с привлечением родителей при каждой сделке приводят к тому, что им легче оставаться в «серой» экономической зоне.

По мнению Чупшевой, значительный вклад в развитие среднего и малого бизнеса могут сделать именно молодые люди. В частности, амбиции самых юных предпринимателей могут быть применены в области IT-технологий и на научно-исследовательском поприще.

Также в АСИ сообщили о создании платформы, где будут объединены все меры поддержки для молодых предпринимателей. Запуск ее бета-версии запланирован на середину 2020 года.

Контрагентами АСИ в работе над урегулированием статуса несовершеннолетних предпринимателей станут Минюст и Минэкономразвития, сообщает EADaily.