В России за три года могут сократить до 13 тысяч госслужащих

Минфин выделит 4,8 миллиарда рублей на сокращение федеральных чиновников. Средства предназначены на выплаты увольнительных, передает газета «Известия» со ссылкой на министерство.

Как подсчитали в агентстве «АКАР», при средней зарплате чиновников 127 рублей этих денег достаточно для увольнения около 13 тысяч человек.

Бюджет рассчитан на три года до 2022 года.

Ранее Минфин заявлял о намерении сократить число госслужащих на федеральном и региональном направлениях, что должно сопровождаться реформой ведомств.

Отмечается, что государственный аппарат при этом сможет экономить до ста миллиардов рублей в год.